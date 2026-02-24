Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 09:30 – 17:00

Gratuit : oui Accès libre et gratuit Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap

Marre d’attendre le bus? cette fois c’est le bus qui t’attend !Entre les barnums de Plan B et de la Boutik, pile en face de l’arrêt de tram : le bon stop, le bon spot pour parler entrepreneuriat.Elodie et Frédéric d’Osez Entreprendre t’accueillent, t’écoutent, t’informent te conseillent et t’orientent. Toutes les idées sont bonnes à exprimer, les élans à encourager et nous sommes là pour vous aider.Depuis 12 ans, le dispositif « Osez Entreprendre » soutient les entrepreneuses et les entrepreneurs des quartiers prioritaires de Nantes. Il permet d’être accompagné à toutes le étapes de la création et du développement d’un projet économique, mais aussi d’en tester la viabilité.Accès libre et gratuit.

La Boutik NANTES 44100

https://ocean-insertion-44.org/les-services-de-proximite/la-ressourcerie 0618100820 https://entreprises.nantesmetropole.fr/actualites/osez-entreprendre-faciliter-l-entrepreneuriat-dans-les-quartiers/



