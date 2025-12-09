Osez faire du réseau ENAC Alumni Toulouse Mardi 9 décembre, 13h00 sur inscription

Osez faire du réseau par ENAC Alumni

Au cours de ce webinaire, vous apprendrez à diagnostiquer comment le réseau peut accélérer vos différents projets professionnels. Vous identifierez les leviers nécessaires pour vous lancer et structurerez votre démarche réseau à court et long terme. De plus, vous apprendrez à communiquer efficacement : entrer en contact, solliciter et réussir un entretien réseau en vous exerçant avec des pairs et un consultant, pour prendre confiance.

Ce webinaire s’adresse principalement aux cadres et jeunes diplômés ayant besoin de travailler leur démarche réseau pour évoluer professionnellement. Que vous soyez en recherche d’emploi, en quête de changement de carrière ou simplement désireux d’élargir vos horizons professionnels, notre atelier est conçu pour vous. Co-organisé avec l’APEC, exclusivement pour ENAC Alumni, ce webinaire sera animé par Linda DHONDT, consultante APEC, spécialiste de l’évolution professionnelle des cadres. Vous serez guidé à chaque étape de la démarche pour atteindre vos objectifs.

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

