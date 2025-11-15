Osez Joséphine Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes

Osez Joséphine

Chammes 20 Rue de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Spectacle ‘’Osez Joséphine’’ Par la chorale du Chœur de la Cité De Ste Suzanne et Chammes (53)

Une habitante de Chammes fut un jour, et ceci grâce aux recherches de plusieurs personnes, reconnue à titre posthume, comme ‘’Juste parmi les Nations’’ par le comité ‘Yad Vashem’’. Pourquoi elle, cette simple paysanne, discrète et travailleuse ? Eh bien pendant la seconde guerre mondiale, on lui a demandé de cacher des juifs, avec tous les risques à courir. Elle l’a fait. Courageux, n’est-ce pas ?

Et moi ? Et vous ? Et nous tous, que ferions-nous, si une telle situation se présentait, quelle(s) que soit la ou les personnes à aider ? Serions-nous des héros, comme Joséphine ? ou des salauds comme ceux qui dénoncent, voire des bourreaux ?

La réflexion est lancée, et notre chorale s’empare de cette histoire locale, pour en faire un spectacle. Composé de 16 saynètes, lues et jouées par une actrice et deux acteurs, et de 16 chants interprétés par entre 45 et 55 de nos choristes.

Attention ! le thème est sérieux, combattif voire dramatique, mais la bonne humeur de notre formation compte bien révéler aussi des moments joyeux, orchestrés aussi bien par les chants que par la narration. .

Chammes 20 Rue de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 16 93 91 monochard@wanadoo.fr

English :

Osez Joséphine show By the Ch?ur de la Cité choir from Ste Suzanne and Chammes (53)

German :

Die Aufführung Wagt es, Josephine? Vom Chor Ch?ur de la Cité aus Ste Suzanne und Chammes (53)

Italiano :

Osare essere Joséphine? Dal coro Ch’ur de la Cité di Ste Suzanne e Chammes (53)

Espanol :

¿Atrévete a ser Josefina? Por el coro Ch?ur de la Cité de Ste Suzanne y Chammes (53)

L’événement Osez Joséphine Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons