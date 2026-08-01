Informations pratiques

Tourneville-sur-Mer

Osez la belle étoile veillées empouvoirées

Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Pour toutes les personnes qui ont peur des bivouaques en pleine nature

18h-20h initiation aux premiers gestes de défense corporelle,

20h-21h pique-nique partagé zéro déchet,

21h-23h rando sous la lune ou veillée,

23h-7h nuit à la belle étoile.

Les 29 juillet, 12 et 28 août, sur la côte, entre Lingreville (Tourneville-sur-Mer) et Regnéville-sur-Mer.

Aucune tenue ni condition physique particulières requises. .

Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 6 86 27 40 81

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English : Osez la belle étoile veillées empouvoirées

L’événement Osez la belle étoile veillées empouvoirées Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par Coutances Tourisme