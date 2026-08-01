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Osez la belle étoile veillées empouvoirées Tourneville-sur-Mer

mercredi 12 août 2026 · Tourneville-sur-Mer

Osez la belle étoile veillées empouvoirées Tourneville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
50660 Tourneville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Tourneville-sur-Mer

Osez la belle étoile veillées empouvoirées

Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Pour toutes les personnes qui ont peur des bivouaques en pleine nature
18h-20h initiation aux premiers gestes de défense corporelle,
20h-21h pique-nique partagé zéro déchet,
21h-23h rando sous la lune ou veillée,
23h-7h nuit à la belle étoile.

Les 29 juillet, 12 et 28 août, sur la côte, entre Lingreville (Tourneville-sur-Mer) et Regnéville-sur-Mer.
Aucune tenue ni condition physique particulières requises.   .

Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 6 86 27 40 81 

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English : Osez la belle étoile veillées empouvoirées

L’événement Osez la belle étoile veillées empouvoirées Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par Coutances Tourisme

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