Osez la belle étoile veillées empouvoirées Tourneville-sur-Mer
mercredi 12 août 2026 · Tourneville-sur-Mer
Informations pratiques
Tourneville-sur-Mer
Osez la belle étoile veillées empouvoirées
Tourneville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Pour toutes les personnes qui ont peur des bivouaques en pleine nature
18h-20h initiation aux premiers gestes de défense corporelle,
20h-21h pique-nique partagé zéro déchet,
21h-23h rando sous la lune ou veillée,
23h-7h nuit à la belle étoile.
Les 29 juillet, 12 et 28 août, sur la côte, entre Lingreville (Tourneville-sur-Mer) et Regnéville-sur-Mer.
Aucune tenue ni condition physique particulières requises. .
Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 6 86 27 40 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Osez la belle étoile veillées empouvoirées
L’événement Osez la belle étoile veillées empouvoirées Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Tourneville-sur-Mer (Manche)
- Atelier gâche Boulangerie Suzanne et Dupont Tourneville-sur-Mer 6 août 2026
- Concert d’été Tourneville-sur-Mer 7 août 2026
- Atelier gâche Boulangerie Suzanne et Dupont Tourneville-sur-Mer 13 août 2026
- Concert d’été Tourneville-sur-Mer 14 août 2026
- Fêtes des moules Rue des Mielles Tourneville-sur-Mer 15 août 2026