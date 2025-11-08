Osez la musique classique actrice de l’histoire Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
Osez la musique classique actrice de l'histoire Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens samedi 8 novembre 2025.
Osez la musique classique actrice de l’histoire
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Début : 2025-11-08 14:30:00
fin : 2025-11-08 16:30:00
2025-11-08
Et si la musique classique n’était pas seulement un art du beau, mais aussi un témoin engagé de son temps ? Christian Maige vous invite à redécouvrir des œuvres emblématiques qui ont accompagné les grands bouleversements de l’Histoire révolutions, résistances, exils, victoires, drames collectifs…
Un voyage musical à travers les siècles, pour comprendre comment les compositeurs ont mis leurs notes au service des idées, des luttes et des mémoires. .
