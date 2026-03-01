Osez la musique classique et la peinture Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens

Osez la musique classique et la peinture

Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne





Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 16:30:00



2026-03-28

Les médiathèques de Sens, en collaboration avec Christian Maige vous proposent de plonger dans le monde de la musique classique sous le prisme de la peinture.

On a souvent admis la peinture comme un art de l’espace et la musique comme un art du temps, donnant ainsi aux deux disciplines respectives un caractère contradictoire. Si cette opposition sera longtemps acceptée, il est aujourd’hui admis qu’espace et temps, loin d’être opposés, sont nécessai­rement connectés.

Une session ouverte à toutes et tous.

En accès libre dans la limite des places disponibles. .

