« Osez les métiers de la propreté ». Agence RENNES SUD Rennes

« Osez les métiers de la propreté ». Agence RENNES SUD Rennes jeudi 25 septembre 2025.

« Osez les métiers de la propreté ». Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 25 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Le Forum Emploi Alternance organisé par KURSUS FORMATION, centre de formation spécialisé dans les métiers de la propreté en co-animation avec We ker, Territoire zéro chômage /Blosne Emploi solidar…

Le Forum Emploi Alternance organisé par KURSUS FORMATION, centre de formation spécialisé dans les métiers de la propreté en co-animation avec We ker, Territoire zéro chômage /Blosne Emploi solidarité Travail et France travail – se déroulera le 25 septembre Place Jean Normand (Quartier le Blosne) à Rennes Un événement incontournable pour les entreprises de propreté et les demandeurs d’emploi ! Venez découvrir les opportunités de carrière dans le secteur de la propreté et rencontrez les entreprises qui recrutent. C’est l’occasion de décrocher votre emploi ! Inscrivez-vous gratuitement pour participer au forum et rencontrer 12 entreprises de propreté qui recrutent.

De 10h – 12 h /Place Jean Normand • Découverte des métiers de la propreté • Démonstrations de techniques professionnelles • Ateliers préparation aux entretiens d’embauche • Présentation des parcours de formation hygiène et propreté en alternance : Les titres à finalité professionnels visés : * Agent d’entretien et de rénovation * Agent machiniste * Chef d’équipe • Présentation des aides à la mobilité • Accompagnement des personnes illettrées en formation N’oubliez pas votre CV.De 14h – 16h / Place Jean Normand • Forum emploi pour rencontrer les entreprises de propreté • Pensez à votre curriculum vitae • Types de contrats : *Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage 35h *Postes d’agent.es polyvalent.es, d’agent.es de service, agent.es d’entretien, d’agent.es machiniste, laveu.ses de vitre N’oubliez pas votre CV.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-25T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-25T16:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/471606

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine