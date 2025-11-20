Osez L’INDUSTRIE 100% Féminin : Découverte des métiers de l’électricité sur un site ENEDIS Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE Toulouse

Osez L’INDUSTRIE 100% Féminin : Découverte des métiers de l’électricité sur un site ENEDIS Jeudi 20 novembre, 12h30 Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE Haute-Garonne

Les métiers de l’électricité et de l’industrie se féminisent. Faites preuve de curiosité dans votre recherche d’emploi et dans votre réflexion sur votre projet professionnel ! Participez à une visite de site et découvrez les métiers de l’électricité avec les entreprises THALES ALENIA SPACE, SPIE CITY NETWORKS, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, RTE, ENEDIS et l’UIMM. Découvrez les métiers de Monteuse Réseaux, Electrotechnicienne, Technicienne de distribution électrique, technicienne Travaux sous tension,

Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE 31200 Toulouse Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitania

Les métiers de l’électricité et de l’industrie se féminisent. #TousMobilisés La semaine de l’industrie