Osez l’industrie Enedis Toulouse

Début : 2025-11-20T13:30:00 – 2025-11-20T16:30:00

Fin : 2025-11-20T13:30:00 – 2025-11-20T16:30:00

L’industrie et l’énergie sont au cœur des grands défis de notre société : transition écologique, innovation technologique, compétitivité et souveraineté économique. Pour répondre à ces enjeux, il est essentiel de mobiliser l’ensemble des talents et de favoriser la diversité dans les parcours professionnels.

L’événement dédié à la féminisation des métiers industriels et énergétiques est organisé avec le soutien de la région Occitanie en partenariat avec des entreprises, France Travail et les missions locales. Il a pour objectif de sensibiliser, d’informer et de mettre en valeur les opportunités offertes par ces secteurs.

Enedis 8 rue Marie Laurencin, 31200 TOULOUSE Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie

Les métiers industriels et énergétiques occupent une place centrale dans les transformations en cours . Il est essentiel de s’ouvrir davantage à la diversité et valoriser la richesse des parcours mixité industrie