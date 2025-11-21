Osez l’industrie – Salon des métiers et du recrutement Halle événementielle RUBANOX Chambéry
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T17:00:00
Fin : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T17:00:00
Venez découvrir la richesse et la diversité des métiers de l’industrie à travers différents espaces sur le salon:
un espace « entreprises » sous forme de stand, permettant aux entreprises exposantes de montrer leurs savoir-faire et aux visiteurs de découvrir les secteurs et métiers industriels
un espace dédié au Job dating, le vendredi de 10h à 13h avec le soutien de France Travail et de l’APEC
un espace de jeux permettant aux enfants et adolescents de découvir sous forme ludique l’industrie et ses métiers
un espace exposition de photos montrant la richesse et la variété du tissus industriel savoyard
un espace cinéma/conférences avec projection de films montrant les métiers de l’industrie
un espace mettant en avant la place des femmes dans l’industrie à travers le témoignage d’ambassadrices de l’industrie
Le salon est ouvert à tous: professionnels, jeunes, demandeurs d’emploi, personnes intéressées par une reconversion professionnelle, familles…
Halle événementielle RUBANOX 235 avenue Alsace-Lorraine, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.osezlindustrie.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « nelly.plassat@ui-savoie.com »}]
A l’occasion de l’édition 2025 de la Semaine nationale de l’Industrie, l’UI Savoie organise le salon « Osez l’industrie » pour mettre à l’honneur les entreprises industrielles de Savoie et leurs métiers Industrie Savoie
UIMM73