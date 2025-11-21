Osez l’industrie – Salon des métiers et du recrutement Halle événementielle RUBANOX Chambéry

Osez l’industrie – Salon des métiers et du recrutement Vendredi 21 novembre, 09h00 Halle événementielle RUBANOX Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T17:00:00

Fin : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T17:00:00

Venez découvrir la richesse et la diversité des métiers de l’industrie à travers différents espaces sur le salon:

un espace « entreprises » sous forme de stand, permettant aux entreprises exposantes de montrer leurs savoir-faire et aux visiteurs de découvrir les secteurs et métiers industriels

un espace dédié au Job dating, le vendredi de 10h à 13h avec le soutien de France Travail et de l’APEC

un espace de jeux permettant aux enfants et adolescents de découvir sous forme ludique l’industrie et ses métiers

un espace exposition de photos montrant la richesse et la variété du tissus industriel savoyard

un espace cinéma/conférences avec projection de films montrant les métiers de l’industrie

un espace mettant en avant la place des femmes dans l’industrie à travers le témoignage d’ambassadrices de l’industrie

Le salon est ouvert à tous: professionnels, jeunes, demandeurs d’emploi, personnes intéressées par une reconversion professionnelle, familles…

Halle événementielle RUBANOX 235 avenue Alsace-Lorraine, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.osezlindustrie.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « nelly.plassat@ui-savoie.com »}]

A l’occasion de l’édition 2025 de la Semaine nationale de l’Industrie, l’UI Savoie organise le salon « Osez l’industrie » pour mettre à l’honneur les entreprises industrielles de Savoie et leurs métiers Industrie Savoie

UIMM73