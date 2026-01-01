Osez l’osier au Jardin Respectueux Les Jardins Respectueux Châteaubernard
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00
2026-01-24
Une journée dédiée à la découverte et à la récolte de l’osier.
À 14h30, l’atelier Nichoirs en action vous invite à fabriquer un nichoir naturel pour les oiseaux sauvages.
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 65
English :
A day dedicated to discovering and harvesting wicker.
At 2:30 p.m., the Nichoirs en action workshop invites you to make a natural nesting box for wild birds.
