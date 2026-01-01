Osez l’osier au Jardin Respectueux Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Osez l’osier au Jardin Respectueux

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Une journée dédiée à la découverte et à la récolte de l’osier.

À 14h30, l’atelier Nichoirs en action vous invite à fabriquer un nichoir naturel pour les oiseaux sauvages.

.

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day dedicated to discovering and harvesting wicker.

At 2:30 p.m., the Nichoirs en action workshop invites you to make a natural nesting box for wild birds.

L’événement Osez l’osier au Jardin Respectueux Châteaubernard a été mis à jour le 2026-01-06 par Destination Cognac