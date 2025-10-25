Osez pédaler ! Balade remise en selle 20e Point de rdv Paris

Osez pédaler ! Balade remise en selle 20e Point de rdv Paris samedi 25 octobre 2025.

Le samedi 25 octobre à 14h30, l’association Cocyclette organise une balade remise en selle à Paris, au départ du centre social Archipélia. L’idée est de reprendre confiance dans la pratique du vélo en ville, sur un parcours pensé pour, avec des animateurs‧trices présent‧es pour vous donner des conseils ! C’est à prix libre (donnez ce que vous voulez en fonction de vos moyens). On profite de la quiétude du dimanche pour pédaler ensemble et s’exercer sur différents types d’aménagements cyclables. Nous pouvons vous prêter un vélo si vous n’en possédez pas !

Une balade remise en selle pour reprendre confiance à vélo en ville !

Vous n’osez pas faire du vélo par peur du trafic ? Vous laissez votre vélo dans son local par manque de pratique ? Vous avez envie de vous lancer avec l’arrivée des beaux jours mais vous manquez de confiance ? Les balades Cocyclette sont là pour vous accompagner et vous aider à vous lancer !

Le samedi 25 octobre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Prix libre en fonction de vos moyens, réservation obligatoire !

Public jeunes et adultes.

Point de rdv 17 rue des envierges 75020 Paris

https://www.helloasso.com/associations/cocyclette/evenements/serein-e-a-velo-avec-cocyclette?fbclid=IwY2xjawI-JH5leHRuA2FlbQIxMAABHRi5eXiii4byCjMJQUWNFDEpEfI0N8RqmPx36EieOwhzcfzQuIWDO65bPQ_aem_hy7AJdbbfApXQj_hR3L1VQ hello@cocyclette.fr https://www.facebook.com/cocyclette https://www.facebook.com/cocyclette