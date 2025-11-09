Osez pédaler ! Balade remise en selle Montreuil Point de rendez-vous Montreuil

Le dimanche 9 novembre à 14h30, l’association Cocyclette organise une balade remise en selle à Montreuil, au départ du 14 rue Beaumarchais (métro : Croix de Chavaux). L’idée est de reprendre confiance dans la pratique du vélo en ville, sur un parcours pensé pour, avec des animateurs‧trices présent‧es pour vous donner des conseils ! C’est à prix libre (donnez ce que vous voulez en fonction de vos moyens).

Pour ce nouveau parcours, nous prendrons la direction de Bagnolet pour rouler dans le quartier des coutures.

On profite de la quiétude du dimanche pour pédaler ensemble et s’exercer sur différents types d’aménagements cyclables.

Nous pouvons vous prêter un vélo si vous n’en possédez pas !

Une remise en selle pour reprendre confiance dans la pratique du vélo en ville ! Vous n’osez pas faire du vélo par peur du trafic ? Vous laissez votre vélo dans son local par manque de pratique ? Les balades Cocyclette sont là pour vous accompagner et vous aider à vous (re)lancer à vélo en ville !

gratuit

Prix libre en fonction de vos moyens, réservation obligatoire !

Public jeunes et adultes.

Point de rendez-vous 14, rue Beaumarchais 93100 Montreuil

