Osez pédaler ! Balade remise en selle Noisy-le-Sec Point de rendez-vous Noisy-le-Sec dimanche 2 novembre 2025.

Le dimanche 2 novembre à 14h30, l’association Cocyclette organise une balade remise en selle à Noisy-le-Sec, au départ du 51 rue de Brément (métro ligne 11 : Romainville-Carnot / RER E : Noisy-le-Sec). L’idée est de reprendre confiance dans la pratique du vélo en ville, sur un parcours pensé pour, avec des animateurs‧trices présent‧es pour vous donner des conseils ! C’est à prix libre (donnez ce que vous voulez en fonction de vos moyens).

Pour ce nouveau parcours, nous prendrons la direction du canal de l’Ourcq et de Bobigny !

On profite de la quiétude du dimanche pour pédaler ensemble et s’exercer sur différents types d’aménagements cyclables.

Nous pouvons vous prêter un vélo si vous n’en possédez pas !

Une remise en selle pour reprendre confiance dans la pratique du vélo en ville ! Vous n’osez pas faire du vélo par peur du trafic ? Vous laissez votre vélo dans son local par manque de pratique ? Les balades Cocyclette sont là pour vous accompagner et vous aider à vous (re)lancer !

Le dimanche 02 novembre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Prix libre en fonction de vos moyens, réservation obligatoire !

Public jeunes et adultes.

Point de rendez-vous 51, rue de Brément 93130 Noisy-le-Sec

https://www.helloasso.com/associations/cocyclette/ hello@cocyclette.fr https://www.facebook.com/cocyclette https://www.facebook.com/cocyclette