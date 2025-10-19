Osez redessiner la ville ! Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Bayonne

Osez redessiner la ville ! Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Bayonne dimanche 19 octobre 2025.

Osez redessiner la ville ! Dimanche 19 octobre, 14h00 Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Pyrénées-Atlantiques

Informations au 05 59 03 93 93

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T14:00:00+01:00 – 2025-10-19T18:00:00+01:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00+01:00 – 2025-10-19T18:00:00+01:00

Animation dessinée et participative de vues choisies de la ville, avec l’artiste Delwood. Dessiner ou redessiner la ville comme vous l’aimez, à travers le prisme d’André Grimard.

Proposé par le Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque.

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque 39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Animation dessinée et participative de vues choisies de la ville, avec l’artiste Delwood. Dessiner ou redessiner la ville comme vous l’aimez, à travers le prisme d’André Grimard.

© Mathieu Prat