OSIEZ ! Visite et atelier osier créatif à partir de 3 ans Villaines-les-Rochers

OSIEZ ! Visite et atelier osier créatif à partir de 3 ans

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 14:30:00

fin : 2026-01-04 17:30:00

Date(s) :

2025-12-01

O S I E Z ! ATELIERS OSIER CREATIF à partir de 3 ans

VACANCES DE NOEL au Centre d’Art autour de l’Osier à Villaines-les-Rochers

du 1er décembre au 4 janvier 2026

Ateliers pour tous à partir de 3 ans, stage osier pendant les vacances de Noël.

O S I E Z ! ATELIERS OSIER CREATIF à partir de 3 ans

VACANCES DE NOEL au Centre d’Art autour de l’Osier à Villaines-les-Rochers

du 1er décembre au 4 janvier 2026

Ateliers pour tous à partir de 3 ans, stage osier pendant les vacances de Noël.

Ateliers M Hélène Métézeau Centre d’Art autour de l’Osier au 50 rue de la Galandière à Villaines-les-Rochers

Visite guidée de l’oseraie et du Centre d’Art et de la galerie d’innovations avec l’osier. Tarif visite (1h) adulte 12€ enfant 8€, atelier d’initiation en famille en complément (1h) 10€ par personne. Chacun repart avec la fabrication de son choix.

Stages d’1H30 de 12 à 35 euros. Le matin ou l’après-midi.

Horaires 10H-13H et 14H30-17H30

Stages pour les adultes à la journée, (1/2 journée 72 euros, journée 144€). 12 .

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com

English :

O S I E Z ! OSIER CREATIF WORKSHOPS from 3 years upwards

CHRISTMAS HOLIDAYS at the Centre d?Art autour de l?Osier in Villaines-les-Rochers

december 1 to January 4, 2026

Workshops for all ages 3 and up, wicker workshop during the Christmas vacations.

German :

O S I E Z ! WORKSHOPS OSIER CREATIF ab 3 Jahren

WEIHNACHTSFERIEN im Centre d’Art autour de l’Osier in Villaines-les-Rochers

vom 1. Dezember bis zum 4. Januar 2026

Workshops für alle ab 3 Jahren, Weidenflechtkurs während der Weihnachtsferien.

Italiano :

O S I E Z ! LABORATORI CREATIVI DELL’OSIER dai 3 anni in su

VACANZE DI NATALE al Centre d’Art autour de l’Osier di Villaines-les-Rochers

dal 1° dicembre al 4 gennaio 2026

Laboratori per tutti, dai 3 anni in su, laboratorio di vimini durante le vacanze di Natale.

Espanol :

¡O S I E Z ! TALLERES CREATIF OSIER a partir de 3 años

VACACIONES DE NAVIDAD en el Centre d’Art autour de l’Osier en Villaines-les-Rochers

del 1 de diciembre al 4 de enero de 2026

Talleres para todos a partir de 3 años, taller de mimbre durante las vacaciones de Navidad.

L’événement OSIEZ ! Visite et atelier osier créatif à partir de 3 ans Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2025-11-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme