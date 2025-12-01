OSIEZ ! Visite et atelier osier créatif à partir de 3 ans Villaines-les-Rochers
OSIEZ ! Visite et atelier osier créatif à partir de 3 ans
50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-12-01 14:30:00
fin : 2026-01-04 17:30:00
2025-12-01
O S I E Z ! ATELIERS OSIER CREATIF à partir de 3 ans
VACANCES DE NOEL au Centre d’Art autour de l’Osier à Villaines-les-Rochers
du 1er décembre au 4 janvier 2026
Ateliers pour tous à partir de 3 ans, stage osier pendant les vacances de Noël.
Ateliers M Hélène Métézeau Centre d’Art autour de l’Osier au 50 rue de la Galandière à Villaines-les-Rochers
Visite guidée de l’oseraie et du Centre d’Art et de la galerie d’innovations avec l’osier. Tarif visite (1h) adulte 12€ enfant 8€, atelier d’initiation en famille en complément (1h) 10€ par personne. Chacun repart avec la fabrication de son choix.
Stages d’1H30 de 12 à 35 euros. Le matin ou l’après-midi.
Horaires 10H-13H et 14H30-17H30
Stages pour les adultes à la journée, (1/2 journée 72 euros, journée 144€). 12 .
50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com
English :
O S I E Z ! OSIER CREATIF WORKSHOPS from 3 years upwards
CHRISTMAS HOLIDAYS at the Centre d?Art autour de l?Osier in Villaines-les-Rochers
december 1 to January 4, 2026
Workshops for all ages 3 and up, wicker workshop during the Christmas vacations.
German :
O S I E Z ! WORKSHOPS OSIER CREATIF ab 3 Jahren
WEIHNACHTSFERIEN im Centre d’Art autour de l’Osier in Villaines-les-Rochers
vom 1. Dezember bis zum 4. Januar 2026
Workshops für alle ab 3 Jahren, Weidenflechtkurs während der Weihnachtsferien.
Italiano :
O S I E Z ! LABORATORI CREATIVI DELL’OSIER dai 3 anni in su
VACANZE DI NATALE al Centre d’Art autour de l’Osier di Villaines-les-Rochers
dal 1° dicembre al 4 gennaio 2026
Laboratori per tutti, dai 3 anni in su, laboratorio di vimini durante le vacanze di Natale.
Espanol :
¡O S I E Z ! TALLERES CREATIF OSIER a partir de 3 años
VACACIONES DE NAVIDAD en el Centre d’Art autour de l’Osier en Villaines-les-Rochers
del 1 de diciembre al 4 de enero de 2026
Talleres para todos a partir de 3 años, taller de mimbre durante las vacaciones de Navidad.
