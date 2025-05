Osito et nous La Guinguette du Val – Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy, 27 juin 2025 18:30, Arudy.

Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-06-27 18:30:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Un ours en peluche rêve de voler… Aidé par ses amis clowns aussi fidèles que farfelus, il se lance dans une quête aussi absurde qu’émouvante. Sans un mot, entre acrobaties et tendresse, le trio embarque petits et grands dans une aventure drôle et poétique, où le public est invité à participer .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

