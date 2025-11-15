Oskar le magicien & Jean-Charles Dupet alias Le Professeur Saison culturellle complexe du Phénix Rue de Picardie Mésanger

Rue de Picardie Complexe Culturel du Phénix Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:30:00

2025-11-15

Pour cette nouvelle saison culturelle 2025/2026 la Commission Culture souhaite continuer dans sa dynamique. La culture est faite pour rassembler, partager et vivre des moments de plaisir et de détente.

Oskar le magicien propose des spectacles de haut vol mêlant avec élégance tradition et modernité. Les grands classiques de la magie et de la musique y rencontrent des numéros plus audacieux, parfois inattendus, portés par une mise en scène soignée et une créativité sans cesse renouvelée.

Jean-Charles Dupet, alias Le Professeur, fascine. Expert en hypnose et en suggestion mentale, il est une figure emblématique du paranormal en France. Son talent unique lui a valu une renommée internationale, notamment pour ses démonstrations spectaculaires d’endormissement d’animaux :

poules, iguanes, lapins… Aucun ne lui résiste. .

Rue de Picardie Complexe Culturel du Phénix Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 75 22 culture@mairiemesanger.fr

English :

For this new 2025/2026 cultural season, the Culture Commission hopes to maintain its momentum. Culture is about bringing people together, sharing and enjoying moments of pleasure and relaxation.

German :

In der neuen Kultursaison 2025/2026 möchte die Kulturkommission ihre Dynamik fortsetzen. Kultur ist dazu da, Menschen zusammenzubringen, zu teilen und Momente des Vergnügens und der Entspannung zu erleben.

Italiano :

Per questa nuova stagione culturale 2025/2026, la Commissione Cultura spera di continuare il suo approccio dinamico. La cultura è riunire le persone, condividere e godere di momenti di piacere e relax.

Espanol :

Para esta nueva temporada cultural 2025/2026, la Comisión de Cultura espera continuar con su enfoque dinámico. La cultura consiste en reunir a la gente, compartir y disfrutar de momentos de placer y relajación.

