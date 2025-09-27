Oskar & Viktor en concert Café Les Voyageurs Lanvéoc

Oskar & Viktor en concert Café Les Voyageurs Lanvéoc samedi 27 septembre 2025.

Oskar & Viktor en concert

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc Finistère

Début : 2025-09-27 19:38:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

OSKAR &VIKTOR

demi quatuor accord’vocaléon

toujours de mèche, et rebelles !

De et par Cédric MARCHAL et François THOLLET

hontologie très sélective de la chanson française…

Oskar & Viktor poussent la chanson, comme on pousse le bouchon ; aux limites du presque trop.

Pas n’importe laquelle, la Chanson Française !

Avec grand C, grand F et point d’exclamation !

Celle de référence… même malgré nous.

Celle que l’on connaît tellement que l’on en oublie même de s’en souvenir. Fait exprès ?

C’est au rouge aux joues de cette petite honte du souvenir encanaillé qu’ils nous invitent.

« OSKAR & VIKTOR sont autant à leur place sur une scène de théâtre qu’au milieu des tables d’un cabaret. La fantaisie de leurs personnages et leurs voix chaleureuses, portées par un accordéon lyrique et malicieux, nous embarquent.

Sans réserve. » Henry Torgue .

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne

