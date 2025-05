Osons les mobilités durables – Muséum Auxerre, 28 mai 2025 14:00, Auxerre.

Yonne

Osons les mobilités durables Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 14:00:00

fin : 2025-05-28 16:30:00

Date(s) :

2025-05-28

Se questionner sur les mobilités et expérimenter de manière ludique

– des expériences et manips le cycle du carbone, l’effet de serre, le CO2, la qualité de l’air en ville et les gaz d’échappement, l’intensité et la pollution sonore

– un photolangage pour amener la conversation sur les questions de mobilité, « comment êtes-vous venus?’ » un jeu mobil-history pour connaitre les grandes dates et l’histoire de la mobilité, un puzzle de mobilité pour prendre consciences des impacts de la mobilité. .

Muséum 5 Boulevard Vauban

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com

