OSR: MozzzArt, Victoria Hall, Genève

OSR: MozzzArt Mardi 17 février, 19h00 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T19:00:00+01:00 – 2026-02-17T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-17T19:00:00+01:00 – 2026-02-17T20:00:00+01:00

Zofia Kiniorska direction

Annia Losey hautbois

Marion Fontana récitante

L’Orchestre de la Suisse Romande vous emmène dans un voyage musical haut en couleur: extraits de La Flûte enchantée, ouverture de Don Giovanni, célèbre Rondo alla turca, concerto pour hautbois, symphonies éclatantes… Sans oublier un clin d’œil malicieux avec Ein musikalischer Spass!

Narration vivante, extraits courts et variés, musiciennes et musiciens enthousiastes: tout est pensé pour captiver petits et grands.

Un moment de découverte idéal pour les enfants dès 7 ans, et un vrai plaisir pour les adultes!

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/mozzzart »}, {« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Un concert joyeux pour toute la famille dès 7 ans! Découvrez Mozart avec l’OSR, entre humour, récits et chefs-d’œuvre célèbres. Une heure de musique vivante à partager pour petits et grands!

Thaddäus Helbling