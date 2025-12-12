O’Stammtisch Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 10:30 – 12:00

Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte

Conversation allemande animée par Jacqueline, du Comité de Jumelage d’OrvaultVous parlez allemand ? Ormédo et le CJO vous proposent de pratiquer la langue de Goethe dans l’esprit des Stammtisch, ces réunions traditionnelles en Allemagne dans un lieu public pour permettre aux participants de discuter et s’amuser. Treffen Sie uns am Stammtisch!Samedis 17 janvier, 7 février et 21 mars · 10h30 · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation · niveau non débutant

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr