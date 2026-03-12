O’stammtisch Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 10:30 – 11:45

Gratuit : oui Samedis 25 avril et 20 juin · 10h30 · Ormédo · durée 1h15 · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants Adulte

Conversation allemande animée par Jacqueline, du Comité de Jumelage d’OrvaultVous parlez allemand ? Ormédo et le CJO vous proposent de pratiquer la langue de Goethe dans l’esprit des Stammtisch, ces réunions traditionnelles en Allemagne dans un lieu public pour permettre aux participants de discuter et s’amuser. Treffen Sie uns am Stammtisch!Samedis 25 avril et 20 juin · 10h30 · Ormédo · durée 1h15 · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 90 60



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