OSTARA Cale 2 Créateurs Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 14:00 – 18:00

Gratuit : oui gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

À l’occasion du retour du printemps, Cale 2 Créateurs accueille 10 céramistes nantais·es pour une exposition autour de la terre, des gestes et des formes.Du 21 mars au 5 avril???? Cale 2 Créateurs — NantesMercredi / Samedi / Dimanche — 14 h / 18 h—BANQUET PAÏENSamedi 11 avril — 20 hUn dîner végétarien imaginé par Ouech Food, servi dans les créations des céramistes.Places très limitées? Réservation : lacale2createurs.fr

Cale 2 Créateurs Île de Nantes Nantes 44200

09 50 97 46 91 lacale2createurs@gmail.com



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