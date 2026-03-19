Osterputz Romanswiller

Osterputz 10 Rue de la Synagogue Romanswiller 2026-04-04

Osterputz Romanswiller samedi 4 avril 2026.

Osterputz

10 Rue de la Synagogue Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Osterputz Rendez-vous à partir de 9h à l’ancienne Mairie à Romanswiller. 0  .

10 Rue de la Synagogue Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 57  mairie@romanswiller.fr

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English :

L’événement Osterputz Romanswiller a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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