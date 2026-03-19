Osterputz Romanswiller
Osterputz Romanswiller samedi 4 avril 2026.
Osterputz
10 Rue de la Synagogue Romanswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Osterputz Rendez-vous à partir de 9h à l’ancienne Mairie à Romanswiller. 0 .
10 Rue de la Synagogue Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 57 mairie@romanswiller.fr
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English :
L’événement Osterputz Romanswiller a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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