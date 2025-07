Ostrea de la ria en face d’Aldi Belz

Ostrea de la ria en face d’Aldi Belz mardi 22 juillet 2025.

Ostrea de la ria

en face d’Aldi Parking Route du Pont Lorois – Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22 16:30:00

fin : 2025-07-30 18:00:00

Date(s) :

2025-07-22 2025-07-30 2025-08-07

Découvrez l’huître et l’ostréiculture puis terminez par une dégustation champêtre inoubliable.

Julie vous accompagne pour 1h30 sur une exploitation ostréicole à côté de Saint Cado. La marée basse a découvert les tables, vous pourrez vous rendre auprès des poches, observer, toucher, comprendre. La découverte sera diversifiée histoire de l’ostréiculture, compréhension de l’animal et son milieu, son alimentation et sa croissance, le métier d’ostréiculteur et ostréicultrice, l’évolution, sans oublier l’approche culinaire ! Vous dégustez ensuite un apéro iodé avec vue sur la ria d’Étel. L’installation éphémère face à la petite maison aux volet bleus restera gravée dans vos mémoires.

Dates :

– 22 juillet de 10h30 à 12h + dégustation

– 30 juillet de 16h30 à 18h + dégustation

– 7 août de 11h à 12h30 + dégustation

Tarif 32 Eur par adulte, 16 € / enfant de 6 à 12 ans

incluant la visite + une demi douzaine d’huîtres + un verre de vin blanc + tartinade iodée + pain, beurre, citron .

en face d’Aldi Parking Route du Pont Lorois – Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 22 11 50 05

English : Ostrea de la ria

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ostrea de la ria Belz a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon