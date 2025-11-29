Ostré’Art 2025 Salle Ostrea Plouézec

Ostré’Art 2025

Salle Ostrea Place des Droits de l’Homme Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Cinquième édition du salon d’art organisé par l’association Plouézec Actif.

27 artistes (peintres, sculpteurs et photographes) seront présents. Deux journées pour s’en mettre plein les yeux et, pourquoi pas, craquer pour une belle oeuvre. .

Salle Ostrea Place des Droits de l’Homme Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ostré’Art 2025 Plouézec a été mis à jour le 2025-11-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol