OstréiculTrail

Salles-la-Source Aveyron

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Départs des deux parcours de trail de la salle des fêtes de Séveyrac (Salles-la-Source) le samedi 14 mars.

Le titre L’Ostréicultrail



Le descriptif Trail avec deux parcours

1 course de 11km La Fine

1 course de 22km La Spéciale



Programme

Départ du 11 km à 16h30

Départ du 22km à 15h30

A partir de 18h bar à huîtres et repas du chef (gratin dauphinois poulet sauté fromage dessert)

Journée et soirée animée par DJ Freddy



Lieu de la manifestation :

Séveyrac (12330) à la salle des fêtes



La date 14 mars 2026 à partir de 14h



Contact toujoursplustrailasso@gmail.com

Etienne Rascalou, Président 06 78 62 86 77



Tarifs

La Fine (11km) 12€

La Spéciale (22km) 18€

Bar à huîtres tarifs sur place

Repas 13€



Inscriptions via le lien : https://chronometrage.com/events/lostreicultrail



Site internet https://toujoursplustraila.wixsite.com/ostr?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio .

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie

English :

Start of the two trail courses from the Séveyrac village hall (Salles-la-Source) on Saturday March 14.

