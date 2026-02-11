OstréiculTrail Salles-la-Source
Départs des deux parcours de trail de la salle des fêtes de Séveyrac (Salles-la-Source) le samedi 14 mars.
Le titre L’Ostréicultrail
Le descriptif Trail avec deux parcours
1 course de 11km La Fine
1 course de 22km La Spéciale
Programme
Départ du 11 km à 16h30
Départ du 22km à 15h30
A partir de 18h bar à huîtres et repas du chef (gratin dauphinois poulet sauté fromage dessert)
Journée et soirée animée par DJ Freddy
Lieu de la manifestation :
Séveyrac (12330) à la salle des fêtes
La date 14 mars 2026 à partir de 14h
Contact toujoursplustrailasso@gmail.com
Etienne Rascalou, Président 06 78 62 86 77
Tarifs
La Fine (11km) 12€
La Spéciale (22km) 18€
Bar à huîtres tarifs sur place
Repas 13€
Inscriptions via le lien : https://chronometrage.com/events/lostreicultrail
Site internet https://toujoursplustraila.wixsite.com/ostr?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio .
Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie
English :
Start of the two trail courses from the Séveyrac village hall (Salles-la-Source) on Saturday March 14.
