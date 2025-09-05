O’Sullivans Festival O’Sullivans Backstage By The Mill Paris

O’Sullivans fête ses 30 ans : un mois de célébrations à Paris !

30 ans… et toujours l’envie de faire la fête ! En 2025, O’Sullivans souffle ses 30 bougies et compte bien célébrer cet anniversaire comme il se doit. Pubs londoniens au cœur de Paris, véritables lieux de vie où l’on se retrouve autour d’une pinte, d’un match ou d’un concert, O’Sullivans s’est imposé comme une institution dans la capitale depuis 1995.

Des habitués du jeudi soir aux touristes du monde entier, des fans de rugby aux accros du dancefloor, tout le monde a un souvenir à raconter chez O’Sullivans. Et pour ces 30 ans, c’est vous, le public, qui êtes invités à écrire le prochain chapitre de cette belle histoire.

30 jours de fête, du 5 septembre au 5 octobre 2025

Tout au long d’un mois anniversaire, découvrez une programmation exceptionnelle dans tous les Pubs O’Sullivans de Paris (Pigalle, Grands Boulevards, Champs-Élysées, By The Mill…) et en France :

Soirée de lancement le 5 septembre dans tous les établissements

→ DJ sets, animations, surprises… une entrée en matière explosive !

→ Concerts live, sets endiablés, et des événements exclusifs dans chaque pub.

Le Bus Festif O’Sullivans — 25, 26 et 27 septembre

Clou du spectacle : un bus spécialement privatisé aux couleurs O’Sullivans, transformé en pub roulant avec DJ sets, animations et surprises.

Pendant trois soirées, il traversera les quartiers de Paris pour un pub crawl géant, reliant les différents établissements O’Sullivans.

Gagne ta place à bord grâce au Passeport O’Sullivans (concours ci-dessous).

Le Passeport O’Sullivans : ton ticket pour gagner

Anniversaire oblige, O’Sullivans vous couvre de cadeaux grâce à son Passeport anniversaire :

Inscrivez-vous en ligne et récupérez votre passeport dans le Pub O’Sullivans de votre choix.

Commandez, faites tamponner votre passeport à chaque consommation et multipliez vos chances.

Chaque tampon = une chance supplémentaire aux tirages au sort.

À gagner :

Un voyage VIP à Dublin pour 2 personnes, berceau du pub irlandais.

30 ans plus tard, toujours le cœur battant de la fête

Devenue une véritable référence parisienne, la famille O’Sullivans garde le même esprit depuis 30 ans : un lieu de rencontre, ouvert, festif et convivial. Peu importe d’où vous venez, vous entrez comme un client… et vous repartez comme un ami.

Infos pratiques

Dates : du 5 septembre au 5 octobre 2025

osullivans-pubs.com

Alors, prêts à lever vos pintes et souffler les 30 bougies avec nous ?

Un mois de fête vous attend. Et n’oubliez pas : c’est notre anniversaire… mais c’est VOUS qui repartez les bras pleins de cadeaux !

Du vendredi 05 septembre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

gratuit Public adultes.

O’Sullivans Backstage By The Mill 92 Boulevard de Clichy 75018 Paris

https://linktr.ee/anniversaire_osullivans