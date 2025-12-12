OSWALD BAND ET HARMONIK CONCERT LIVE – LA MARQUISE – PYRAMIDES CONGRES Le Port Marly

OSWALD BAND ET HARMONIK CONCERT LIVE Début : 2026-04-18 à 22:00. Tarif : – euros.

En matière de concert konpa on ne pouvais pas rêver mieux staff lòt jan prod vous convient à cette formidable soirée qui aura lieu le 18 avril 20262 belle formation a l’affiche pour un live exceptionnel Oswald band et harmonik et ce sera une soirée 100% tube cet événement aura lieu a la majestueuse salle des pyramides congrès qui se trouve au 16 avenue de St Germain 78560 le port marly rendez-vous dès 22h pour faire la fête sans oublier dj skety et dj dkz pour mettre l’ambiance comme ils savent le faire.

LA MARQUISE – PYRAMIDES CONGRES 16 AVENUE DE SAINT-GERMAIN 78560 Le Port Marly 78