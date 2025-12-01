Osyra | Concert de Gala Langeac
Osyra | Concert de Gala Langeac dimanche 14 décembre 2025.
Osyra | Concert de Gala
Centre Culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Concert de Gala de musique classique de l’orchestre symphonique Rhône-Alpes Auvergne avec Laurent Pillot à la direction.
Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Gala concert of classical music by the Rhône-Alpes Auvergne Symphony Orchestra, conducted by Laurent Pillot.
