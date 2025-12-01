Osyra | Concert de Gala Langeac

Osyra | Concert de Gala

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Concert de Gala de musique classique de l’orchestre symphonique Rhône-Alpes Auvergne avec Laurent Pillot à la direction.

Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Gala concert of classical music by the Rhône-Alpes Auvergne Symphony Orchestra, conducted by Laurent Pillot.

