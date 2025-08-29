O’Tempo Festival Boigny-sur-Bionne

O'Tempo Festival Boigny-sur-Bionne vendredi 29 août 2025.

O’Tempo Festival

Boigny-sur-Bionne Loiret

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-29

Le festival populaire O’Tempo revient cette année pour sa 5ème édition du vendredi 29 au dimanche 31 août avec une programmation explosive et variée. Venez notamment découvrir sur scène Cali, Sanseverino, Jérémy Frérot, Deluxe, Youssoupha, Jahneration & Chilla … !

Boigny-sur-Bionne 45760 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 33 55 58 72 info@vvmsprod.com

English :

The popular O’Tempo festival returns this year for its 4th edition, from Friday August 23 to Sunday August 25, with an explosive and varied program. Come and discover on stage Black M, Clodio Capeo, Pierre de Maere and Superbus, artists who promise to thrill you throughout the festival

German :

Das beliebte Festival O’Tempo kehrt dieses Jahr zu seiner vierten Ausgabe von Freitag, dem 23. bis Sonntag, dem 25. August mit einem explosiven und abwechslungsreichen Programm zurück. Erleben Sie Black M, Clodio Capeo, Pierre de Maere oder Superbus auf der Bühne, Künstler, die Sie das ganze Jahr üb

Italiano :

Il popolare festival O’Tempo torna quest’anno per la sua quarta edizione da venerdì 23 a domenica 25 agosto con una line-up esplosiva e variegata. Venite a scoprire Black M, Clodio Capeo, Pierre de Maere e Superbus, artisti che promettono di emozionarvi per tutta la durata del festival

Espanol :

El popular festival O’Tempo vuelve este año en su 4ª edición, del viernes 23 al domingo 25 de agosto, con un cartel explosivo y variado. Ven a descubrir a Black M, Clodio Capeo, Pierre de Maere y Superbus, artistas que prometen emocionarte durante todo el festival

