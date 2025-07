Othe Armance Festival Eliasse Maraye-en-Othe

Ne dites plus blues comorien ni rock de l’océan Indien Eliasse est ZANGOMA! Ce concept musical créé par Baco, célèbre musicien comorien, vient nommer la rencontre des musiques occidentales et des musiques comoriennes et indo-océaniques.

Son rock zangoma, Eliasse le crée en mélangeant le rock, le blues, la folk aux rythmes typiques de son archipel et plus largement d’Afrique. Du twarab au mgodro, du maloya à l’afrobeat, le rock zangoma dévoile son visage pluriel. Sa base est le tambour (ngoma) et le rock percussif d’Eliasse revendique cette bannière commune et hybride!

Eliasse et son trio promettent de vous livrer du groove batterie puissante de Fred Girard, guitare rugissante d’Eliasse, basse chaloupante de Jérémy Ortal et mille nuances de voix…

Bref: l’océan Indien danse le ROCK ZANGOMA!

Prix des places 10€ prévente / 15€ plein tarif

​( -50% pour les adhérents du festival, -2€ pour les habitants de la commune, 5€ pour les moins de 16 ans, gratuit pour les moins de 11 ans)

Salle des fêtes- Allée Panorama Maraye-en-Othe 10160 Aube Grand Est

