Informations pratiques

Eaux-Puiseaux

Othe Armance Festival Exotica Lunatica

Rue Largentier Eaux-Puiseaux Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Vendredi 25 septembre EAUX-PUISEAUX Othe Armance Festival Exotica Lunatica. A 20h30 dans l’église.

Othe Armance Festival avec son Festival Itinérant vous propose

Duo strasbourgeois formé en 2022 qui fusionne avec audace des sonorités ethniques, classiques et contemporaines. Porté par la soprano Eleanna Konstanta et la musicienne Daphné Hejebri, le duo, sélectionné aux iNOUïS du Printemps de Bourges a remporté le Prix du Public RIFFX. Ensemble, elles élaborent une musique se distinguant par des sonorités polyphoniques, quasi-chamaniques, qui nous emmènent faire le tour du monde, en nous immergeant dans une musique mêlant chants traditionnels, électro et voix. Leurs performances, à la croisée des genres, explorent des thèmes mystiques, métaphysiques et transcendants, offrant ainsi une expérience sonore immersive, poétique et profondément captivante.

Tarifs 10€ prévente / 15€ plein tarif ​(-50% pour les adhérents du festival, -2€ pour les habitants de la commune, 5€ pour les moins de 16 ans, gratuit pour les moins de 11 ans) .

Rue Largentier Eaux-Puiseaux 10130 Aube Grand Est +33 3 25 42 70 63 administration@festivalenothe.org

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English :

L’événement Othe Armance Festival Exotica Lunatica Eaux-Puiseaux a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance