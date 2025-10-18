Othe Armance Festival Itinérant Les Riceys

Halle Les Riceys Aube

Tarif : 24 – 24 – 29 Eur

Début : 2025-10-18 21:00:00

Le Othe-Armance Festival 2025

Festival itinérant de musiques actuelles qui déploie son joyeux périple dans les pays d’Othe et d’Armance,

dans l’Aube et l’Yonne, entre juillet et début octobre chaque année.

Samedi 18 octobre à 21h aux Riceys Rock celtique

Les vétérans du Rock celtique nous font l’immense honneur de clôturer nos 35 ans avec une soirée qui s’annonce mémorable aux cotés des lauréats du public Eclipse fr

Ce sera l’un des seul concert des Soldats dans la Région Grand Est avant une pause en 2026 alors ne ratez pas ce rendez-vous unique !

Deux disques d’or, huit albums et des centaines d’escales dans les ports et sur les scènes du monde, Soldat Louis c’est un mélange de musique traditionnelle de Bretagne avec les instruments électriques du rock pour une soirée énergique à la sauce breizh.

Soldat Louis est un de ces groupes sur lesquels l’oxydation n’a pas de prise, tombé dans le minium tout petit sans doute. Son public, toujours aussi fidèle, n’a jamais raté un rendez-vous, d’autant plus nombreux aujourd’hui, troisième génération oblige…

​Première partie Eclipse

Prix du public 2025 Tremplin du Othe-Armance Festival

Formé en 2018 , Eclipse livre un 1er album Anaglyphe qui balaye les codes du rock français, tout en assumant une inspiration progressive unique tirée par des envolées musicales aussi puissantes qu’inattendues. .

Halle Les Riceys 10340 Aube Grand Est

