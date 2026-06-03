Informations pratiques

Villemoiron-en-Othe

Othe Armance Festival Lucien Cheenne

place de la mairie Villemoiron-en-Othe Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Vendredi 9 octobre VILLEMOIRON-EN-OTHE Othe Armance Festival Lucien Cheenne. A 20h30 à la salle des fêtes.

Othe Armance Festival avec son Festival Itinérant vous propose

On connaissait Lucien Chéenne pour ses débuts rageurs dans l’univers punk et alternatif. Ce qui n’a pas changé, c’est l’intensité. Mais aujourd’hui, elle se décline autrement par la langue, par la voix, par les arrangements. Le rock y est toujours, tapi dans l’ombre, mais il s’habille de reflets folk, de touches psychédéliques, et surtout d’un lyrisme tout à fait personnel. À l’écoute de morceaux comme Derrière l’amour — bouleversante déclaration d’un fils à son père, quarante ans après — ou Les écorchés, cohabitent l’épure et la démesure. Les fantômes de Bashung, Ferrer ou Gainsbourg ne sont jamais loin, mais l’on croise aussi les horizons rêveurs d’Étienne Daho ou les allures chamaniques de Lo’Jo.

Tarifs 10€ prévente / 15€ plein tarif ​(-50% pour les adhérents du festival, -2€ pour les habitants de la commune, 5€ pour les moins de 16 ans, gratuit pour les moins de 11 ans) .

place de la mairie Villemoiron-en-Othe 10160 Aube Grand Est +33 3 25 42 70 63 administration@festivalenothe.org

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English :

L’événement Othe Armance Festival Lucien Cheenne Villemoiron-en-Othe a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance