Informations pratiques

Auxon

Othe Armance Festival Nor’Mad

460 Grande Rue Auxon Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Vendredi 18 septembre AUXON Othe Armance Festival Nor’Mad. A 20h30 à la salle socio-culturelle.

Othe Armance Festival avec son Festival Itinérant vous propose

Nor’Mad (Ex-Mes Souliers sont rouges) 4 musiciens expérimentés issus de Mes Souliers sont Rouges, la tête tournée vers l’avenir, qui revisitent les musiques folks et les chants traditionnels, tout en y ajoutant leurs propres compositions originales.

Un alliage puissant, dynamique et festif où se croisent le passé et le présent, l’actuel et le traditionnel et un lien d’amitié sans faille.

Généreux, ouvert et profondément sincère, Nor’Mad est prêt à vous faire chavirer dans une spirale de joie et de bonne humeur.

Tarifs 14€ prévente / 19€ plein tarif ​(-50% pour les adhérents du festival, -2€ pour les habitants de la commune, 5€ pour les moins de 16 ans, gratuit pour les moins de 11 ans) .

460 Grande Rue Auxon 10130 Aube Grand Est +33 3 25 42 70 63 administration@festivalenothe.org

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English :

L’événement Othe Armance Festival Nor’Mad Auxon a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance