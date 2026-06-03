Informations pratiques

Maraye-en-Othe

Othe Armance Festival Torjka Nomad

rue de l’église Maraye-en-Othe Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Vendredi 2 octobre MARAYE-EN-OTHE Othe Armance Festival Torjka Nomad. A 20h30 à la salle des fêtes.

Othe Armance Festival avec son Festival Itinérant vous propose

Trois amies, réunies autour de leurs instruments. Trois femmes, qui utilisent leurs voix pour se raconter. Trois musiciennes toujours à la recherche de nouvelles couleurs musicales.

Toutes les trois intriguées par les voix et les musiques d’Europe de l’est, les TROJKA NOMAD sont allées puiser dans les musiques traditionnelles et contemporaines de nombreux pays, des Balkans jusqu’à l’Asie centrale. Du plus profond du lac Issyk Kul jusqu’au bout du plateau de Valdaï, elles ont construit leur répertoire en remaniant ces inspirations envoûtantes à leur image, fortes de leurs trois voix, accompagnées à la contrebasse, guitare et autres percussions.

Embarquez avec elles pour un grand voyage, dansant de pays en pays, d’histoires, de lieux et de vies.

Tarifs 10€ prévente / 15€ plein tarif ​(-50% pour les adhérents du festival, -2€ pour les habitants de la commune, 5€ pour les moins de 16 ans, gratuit pour les moins de 11 ans) .

rue de l’église Maraye-en-Othe 10160 Aube Grand Est +33 3 25 42 70 63 administration@festivalenothe.org

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English :

L’événement Othe Armance Festival Torjka Nomad Maraye-en-Othe a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance