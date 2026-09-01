Informations pratiques

Chennegy

Othe Armance Festival Trio Ngazi

32 Rue de la Cour Chennegy Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Vendredi 11 septembre CHENNEGY Othe Armance Festival Trio Ngazi. A 20h30 à la salle des fêtes.

Othe Armance Festival avec son Festival Itinérant en partenariat avec Festival Milatsika (Mayotte) vous propose

Trio Ngazi, est un artiste emblématique de Mayotte qui marque la scène musicale depuis plusieurs décennies. Après une période d’absence, ce pilier de la culture mahoraise fait un retour attendu avec de nouvelles compositions qui témoignent de la maturité de son art. Son parcours, jalonné d’années d’expérience, lui confère une place de choix parmi les références musicales de l’île. Son projet actuel, illustre sa volonté de continuer à faire vibrer le patrimoine musical local. Toujours actif et accessible, il reste une figure respectée pour sa longévité et sa passion intacte. Ce retour sur le devant de la scène confirme son statut d’artiste incontournable du circuit mahorais. Il incarne la persévérance d’un artiste qui a su traverser les époques tout en se renouvelant.

Tarifs 10€ prévente / 15€ plein tarif ​(-50% pour les adhérents du festival, -2€ pour les habitants de la commune, 5€ pour les moins de 16 ans, gratuit pour les moins de 11 ans) .

32 Rue de la Cour Chennegy 10190 Aube Grand Est +33 3 25 42 70 63 administration@festivalenothe.org

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English :

L’événement Othe Armance Festival Trio Ngazi Chennegy a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance