Othello ESPACE FAYOLLE Guéret

Othello

ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

2025-11-18

fin : 2025-11-18

2025-11-18

Une adaptation de Shakespeare ? Hitchcock n’aurait pas fait mieux…

Othello, le Maure, fou de jalousie va suivre la voie du désastre élaborée par son fidèle et loyal lieutenant Iago. Seul en scène, Iago le mensonge, Iago la vengeance, Iago le stratège hors norme, Iago aux multiples visages et personnalités, entraîne le spectateur dans un thriller implacable. Au fil de l’histoire, il met en place une machination machiavélique à s’y perdre lui-même, jusqu’à ne plus savoir si toute cette histoire est vraie ou sortie de son imagination.

Compagnie Théâtrale Francophone

Adaptation, mise en scène et jeu

Philippe Nicaud

Collaboration artistique Jean-Christophe Allais,

Emmanuel Ullmann .

