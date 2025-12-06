OTHELLO – Philippe Nicaud Théâtre Artisse Bordeaux

OTHELLO – Philippe Nicaud 6 et 20 décembre Théâtre Artisse Gironde

Prix libre (à partir de 15€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T20:30:00+01:00 – 2025-12-06T21:30:00+01:00

Fin : 2025-12-20T20:30:00+01:00 – 2025-12-20T21:30:00+01:00

Nominé par deux fois aux Cyranos 2024,meilleur acteur et meilleur Seul en scène, Philippe Nicaud interprète le chef-d’œuvre de William Shakespeare.

Iago aux multiples visages, fidèle lieutenant d’Othello, entraîne le spectateur dans un thriller implacable. La toile qui se tisse sur le plateau est blanche pour mieux cerner la noirceur de son âme jusqu’à ne plus savoir si toute cette histoire est vraie ou sortie de son imagination. La musique accompagnant chaque scène, telle une rumeur plonge le public dans une fresque sonore, théâtrale et cinématographique.

Le texte se voit alors porté, clamé, chanté,slamé et réinventé.

Mise en scène : Philippe Nicaud

Théâtre Artisse 29 rue Ausone, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lasceneenmoi.endecale.com »}] https://maps.app.goo.gl/BJtKKMRzvMeK6S7d9

«Le pouvoir de tout modifier est dans notre volonté !» Au fil de l’histoire, Iago, seul en scène, tisse une machination machiavélique Seul en scène Bordeaux

Jérôme Pellerin Moncler