Oto Ninski + Zulu + Black Zone Myth Chant + La Récré.e Djs Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 21:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Carte blanche au label DeardogsBasé à Montreuil, Deardogs est un label à la démarche résolument hétéroclite et idiosyncratique. Naviguant à travers différents genres et esthétiques aux inspirations électroniques, folk, expérimentales, minimalistes ou dansantes selon les saisons, le label vise à mettre en avant le travail de différents artistes partageant une même sensibilité et une certaine imprévisibilité. Oto Ninski est une artiste sonore et musicienne expérimentale. Par différentes techniques de sculpture sonore, du field recording au mur du son, elle recherche dans son travail les extrêmes vibratoires visant une narration abstraite et sensorielle. Figure active de la scène éléctronique expérimentale, Zulu ouvre une brèche introspective au coeur d’un club sombre aux lumières pulsées, entre réminiscence d’un monde perdu et détermination à créer celui qui sera sien. Après deux premiers projets remarqués, il poursuit son récit en images et en musique à travers un nouveau live, où la production électronique croise des accents cloud et mumble rap cathartique. Black Zone Myth Chant (alias BZMC) est le projet live du musicien français Maxime Primault, mêlant influences psych-drone, afro-futurisme, hip-hop stellaire et musique électronique expérimentale. La Récré·e (Feaith & Yasmina Bee) · Dj set : Yasmina Bee, artiste visuelle et DJ, mélange UKG, électronique, rap et sons de la diaspora MENA pour partager sa passion musicale. Feaith, DJ nantaise, fusionne hip-hop, afrobeat, drum and bass, UK garage et house pour offrir des sets riches et diversifiés.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

