OTOBONG NKANGA – I DREAMT OF YOU IN COLOURS – MUSEE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS Paris

MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS – OTOBONG NKANGA – I DREAMT OF YOU IN COLOURSBillet valable pour l’exposition Otobong Nkanga « I Dreamt of You in Colours » du 10 octobre 2025 au 22 février 2026.La réservation du créneau horaire sur le site internet du musée est très fortement recommandée.Vous devez aussi réserver un créneau horaire GRATUIT sur la billetterie officielle du musée pour cette exposition (au tarif Détenteurs billets non datés ).Horaires :* Lundi – Fermeture du musée.* Mardi – 10h00 à 18h00.* Mercredi – 10h00 à 18h00.* Jeudi – 10h00 à 21h30.* Vendredi – 10h00 à 18h00.* Samedi – 10h00 à 18h00.* Dimanche – 10h00 à 18h00.Exposition : Otobong Nkanga « I Dreamt of You in Colours »Le Musée d’Art Moderne de Paris présente à l’automne 2025 la première exposition monographique de l’artiste Otobong Nkanga dans un musée parisien. Depuis la fin des années 90, Otobong Nkanga (née à Kano au Nigeria en 1974 et vivant à Anvers en Belgique) aborde dans son travail des thèmes liés à l’écologie et au féminisme créant des œuvres d’une grande force et d’une grande plasticité. À partir de son histoire personnelle et de ses recherches témoignant de multiples influences transhistoriques et multiculturelles, elle crée des réseaux et des constellations entre êtres humains et paysages tout en abordant la capacité réparatrice des systèmes naturels et relationnels. À la suite de ses études à l’université Obafemi Awolowo d’Ife-Ife au Nigeria puis à l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris et à la Rijksakademie d’Amsterdam, l’artiste développe des œuvres en lien avec l’exploitation du sol mais aussi le corps féminin dans son rapport à l’espace et à la terre. Elle examine les relations sociales, politiques et matérielles complexes et produit grâce à une pratique pluridisciplinaire: peintures, installations, tapisseries, performances ou encore poésies. En collaboration avec le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne.* I Dreamt of You in Colours : J’ai rêvé de toi en couleurs

MUSEE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS 11 Avenue du Président Wilson 75116 Paris 75