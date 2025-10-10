Otobong Nkanga « I dreamt of you in colours » Musée d’Art Moderne de Paris PARIS

Otobong Nkanga « I dreamt of you in colours » Musée d’Art Moderne de Paris PARIS vendredi 10 octobre 2025.

Depuis la fin des années 90, Otobong Nkanga (née à Kano au Nigeria en 1974 et vivant à Anvers en Belgique) aborde dans son travail des thèmes liés à l’écologie, aux relations entre le corps et le territoire, créant des œuvres d’une grande force et d’une grande plasticité.

À partir de son histoire personnelle et de ses recherches témoignant de multiples influences transhistoriques, elle crée des réseaux et des constellations entre êtres humains et paysages, tout en abordant la capacité réparatrice des systèmes naturels et relationnels.

À la suite de ses études à l’université Obafemi Awolowo d’Ife-Ife au Nigeria puis à l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris et à la résidence d’artistes de la Rijksakademie d’Amsterdam, l’artiste développe un questionnement sur la notion de l’exploitation du sol tout autant que sur celle du corps dans son rapport à l’espace, à la terre et ses ressources. Elle examine les relations sociales, politiques, historiques, économiques à l’œuvre dans notre rapport au territoire, aux matériaux et à la nature et produit dans une pratique pluridisciplinaire (peintures, installations, tapisseries, performances, poésies etc.).

La notion de strates est centrale dans le travail de l’artiste – à la fois dans la matérialité de ses sculptures, interventions, performances et tapisseries, mais aussi dans sa façon de penser les relations entre les corps et les terres – relations d’échange et de transformation mutuelles. Otobong Nkanga explore autant la notion de circulation des matériaux et des biens, des gens et de leurs histoires entremêlées, que celle de leur exploitation, marquées par les résidus de violences environnementales. Tout en questionnant la mémoire, elle offre la vision d’un avenir possible.

Parcours de l’exposition

Sont rassemblés des installations emblématiques, des séries de photographies, des oeuvres récentes, un grand nombre de dessins dont certains datant des premières années de création et jamais exposés jusqu’à aujourd’hui. L’exposition propose une coupe transversale à travers l’oeuvre protéiforme d’Otobong Nkanga depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui, et trace la généalogie de sujets récurrents (comme l’extraction minière ou les différents usages et valeurs culturelles connectés aux ressources naturelles) mais dont l’actualisation plastique est en constante évolution. À cette occasion, l’artiste réactive certaines œuvres emblématiques en leur agrégeant des éléments nouveaux – réalisés in situ – dans une poétique de l’enchevêtrement, créant ainsi des connexions entre les formes, les matières ou les idées.

Les œuvres proviennent de collections publiques françaises et internationales (Castello di Rivoli, à Rivoli, Stedelijk Museum à Amsterdam, Fondation Beyeler à Bâle, Henie Onstad Kunstsenter à Sandvika, M UKA à Anvers, Centre Pompidou à Paris) et de collections particulières ainsi que du studio de l’artiste. L’œuvre majeure From Where I Stand, 2015 qui avait été acquise lors du dîner des Amis du musée d’art moderne de Paris en 2022 figurera également dans l’exposition.

Le Musée d’Art Moderne de Paris présente à l’automne 2025 la première exposition monographique de l’artiste Otobong Nkanga dans un musée parisien.

Du vendredi 10 octobre 2025 au dimanche 22 février 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

De 0 à 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T13:00:00+02:00

fin : 2026-02-22T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-10T10:00:00+02:00_2025-10-10T18:00:00+02:00;2025-10-11T10:00:00+02:00_2025-10-11T18:00:00+02:00;2025-10-12T10:00:00+02:00_2025-10-12T18:00:00+02:00;2025-10-14T10:00:00+02:00_2025-10-14T18:00:00+02:00;2025-10-15T10:00:00+02:00_2025-10-15T18:00:00+02:00;2025-10-16T10:00:00+02:00_2025-10-16T18:00:00+02:00;2025-10-17T10:00:00+02:00_2025-10-17T18:00:00+02:00;2025-10-18T10:00:00+02:00_2025-10-18T18:00:00+02:00;2025-10-19T10:00:00+02:00_2025-10-19T18:00:00+02:00;2025-10-21T10:00:00+02:00_2025-10-21T18:00:00+02:00;2025-10-22T10:00:00+02:00_2025-10-22T18:00:00+02:00;2025-10-23T10:00:00+02:00_2025-10-23T18:00:00+02:00;2025-10-24T10:00:00+02:00_2025-10-24T18:00:00+02:00;2025-10-25T10:00:00+02:00_2025-10-25T18:00:00+02:00;2025-10-26T10:00:00+02:00_2025-10-26T18:00:00+02:00;2025-10-28T10:00:00+02:00_2025-10-28T18:00:00+02:00;2025-10-29T10:00:00+02:00_2025-10-29T18:00:00+02:00;2025-10-30T10:00:00+02:00_2025-10-30T18:00:00+02:00;2025-10-31T10:00:00+02:00_2025-10-31T18:00:00+02:00;2025-11-01T10:00:00+02:00_2025-11-01T18:00:00+02:00;2025-11-02T10:00:00+02:00_2025-11-02T18:00:00+02:00;2025-11-04T10:00:00+02:00_2025-11-04T18:00:00+02:00;2025-11-05T10:00:00+02:00_2025-11-05T18:00:00+02:00;2025-11-06T10:00:00+02:00_2025-11-06T18:00:00+02:00;2025-11-07T10:00:00+02:00_2025-11-07T18:00:00+02:00;2025-11-08T10:00:00+02:00_2025-11-08T18:00:00+02:00;2025-11-09T10:00:00+02:00_2025-11-09T18:00:00+02:00;2025-11-11T10:00:00+02:00_2025-11-11T18:00:00+02:00;2025-11-12T10:00:00+02:00_2025-11-12T18:00:00+02:00;2025-11-13T10:00:00+02:00_2025-11-13T18:00:00+02:00;2025-11-14T10:00:00+02:00_2025-11-14T18:00:00+02:00;2025-11-15T10:00:00+02:00_2025-11-15T18:00:00+02:00;2025-11-16T10:00:00+02:00_2025-11-16T18:00:00+02:00;2025-11-18T10:00:00+02:00_2025-11-18T18:00:00+02:00;2025-11-19T10:00:00+02:00_2025-11-19T18:00:00+02:00;2025-11-20T10:00:00+02:00_2025-11-20T18:00:00+02:00;2025-11-21T10:00:00+02:00_2025-11-21T18:00:00+02:00;2025-11-22T10:00:00+02:00_2025-11-22T18:00:00+02:00;2025-11-23T10:00:00+02:00_2025-11-23T18:00:00+02:00;2025-11-25T10:00:00+02:00_2025-11-25T18:00:00+02:00;2025-11-26T10:00:00+02:00_2025-11-26T18:00:00+02:00;2025-11-27T10:00:00+02:00_2025-11-27T18:00:00+02:00;2025-11-28T10:00:00+02:00_2025-11-28T18:00:00+02:00;2025-11-29T10:00:00+02:00_2025-11-29T18:00:00+02:00;2025-11-30T10:00:00+02:00_2025-11-30T18:00:00+02:00;2025-12-02T10:00:00+02:00_2025-12-02T18:00:00+02:00;2025-12-03T10:00:00+02:00_2025-12-03T18:00:00+02:00;2025-12-04T10:00:00+02:00_2025-12-04T18:00:00+02:00;2025-12-05T10:00:00+02:00_2025-12-05T18:00:00+02:00;2025-12-06T10:00:00+02:00_2025-12-06T18:00:00+02:00;2025-12-07T10:00:00+02:00_2025-12-07T18:00:00+02:00;2025-12-09T10:00:00+02:00_2025-12-09T18:00:00+02:00;2025-12-10T10:00:00+02:00_2025-12-10T18:00:00+02:00;2025-12-11T10:00:00+02:00_2025-12-11T18:00:00+02:00;2025-12-12T10:00:00+02:00_2025-12-12T18:00:00+02:00;2025-12-13T10:00:00+02:00_2025-12-13T18:00:00+02:00;2025-12-14T10:00:00+02:00_2025-12-14T18:00:00+02:00;2025-12-16T10:00:00+02:00_2025-12-16T18:00:00+02:00;2025-12-17T10:00:00+02:00_2025-12-17T18:00:00+02:00;2025-12-18T10:00:00+02:00_2025-12-18T18:00:00+02:00;2025-12-19T10:00:00+02:00_2025-12-19T18:00:00+02:00;2025-12-20T10:00:00+02:00_2025-12-20T18:00:00+02:00;2025-12-21T10:00:00+02:00_2025-12-21T18:00:00+02:00;2025-12-23T10:00:00+02:00_2025-12-23T18:00:00+02:00;2025-12-24T10:00:00+02:00_2025-12-24T18:00:00+02:00;2025-12-25T10:00:00+02:00_2025-12-25T18:00:00+02:00;2025-12-26T10:00:00+02:00_2025-12-26T18:00:00+02:00;2025-12-27T10:00:00+02:00_2025-12-27T18:00:00+02:00;2025-12-28T10:00:00+02:00_2025-12-28T18:00:00+02:00;2025-12-30T10:00:00+02:00_2025-12-30T18:00:00+02:00;2025-12-31T10:00:00+02:00_2025-12-31T18:00:00+02:00;2026-01-01T10:00:00+02:00_2026-01-01T18:00:00+02:00;2026-01-02T10:00:00+02:00_2026-01-02T18:00:00+02:00;2026-01-03T10:00:00+02:00_2026-01-03T18:00:00+02:00;2026-01-04T10:00:00+02:00_2026-01-04T18:00:00+02:00;2026-01-06T10:00:00+02:00_2026-01-06T18:00:00+02:00;2026-01-07T10:00:00+02:00_2026-01-07T18:00:00+02:00;2026-01-08T10:00:00+02:00_2026-01-08T18:00:00+02:00;2026-01-09T10:00:00+02:00_2026-01-09T18:00:00+02:00;2026-01-10T10:00:00+02:00_2026-01-10T18:00:00+02:00;2026-01-11T10:00:00+02:00_2026-01-11T18:00:00+02:00;2026-01-13T10:00:00+02:00_2026-01-13T18:00:00+02:00;2026-01-14T10:00:00+02:00_2026-01-14T18:00:00+02:00;2026-01-15T10:00:00+02:00_2026-01-15T18:00:00+02:00;2026-01-16T10:00:00+02:00_2026-01-16T18:00:00+02:00;2026-01-17T10:00:00+02:00_2026-01-17T18:00:00+02:00;2026-01-18T10:00:00+02:00_2026-01-18T18:00:00+02:00;2026-01-20T10:00:00+02:00_2026-01-20T18:00:00+02:00;2026-01-21T10:00:00+02:00_2026-01-21T18:00:00+02:00;2026-01-22T10:00:00+02:00_2026-01-22T18:00:00+02:00;2026-01-23T10:00:00+02:00_2026-01-23T18:00:00+02:00;2026-01-24T10:00:00+02:00_2026-01-24T18:00:00+02:00;2026-01-25T10:00:00+02:00_2026-01-25T18:00:00+02:00;2026-01-27T10:00:00+02:00_2026-01-27T18:00:00+02:00;2026-01-28T10:00:00+02:00_2026-01-28T18:00:00+02:00;2026-01-29T10:00:00+02:00_2026-01-29T18:00:00+02:00;2026-01-30T10:00:00+02:00_2026-01-30T18:00:00+02:00;2026-01-31T10:00:00+02:00_2026-01-31T18:00:00+02:00;2026-02-01T10:00:00+02:00_2026-02-01T18:00:00+02:00;2026-02-03T10:00:00+02:00_2026-02-03T18:00:00+02:00;2026-02-04T10:00:00+02:00_2026-02-04T18:00:00+02:00;2026-02-05T10:00:00+02:00_2026-02-05T18:00:00+02:00;2026-02-06T10:00:00+02:00_2026-02-06T18:00:00+02:00;2026-02-07T10:00:00+02:00_2026-02-07T18:00:00+02:00;2026-02-08T10:00:00+02:00_2026-02-08T18:00:00+02:00;2026-02-10T10:00:00+02:00_2026-02-10T18:00:00+02:00;2026-02-11T10:00:00+02:00_2026-02-11T18:00:00+02:00;2026-02-12T10:00:00+02:00_2026-02-12T18:00:00+02:00;2026-02-13T10:00:00+02:00_2026-02-13T18:00:00+02:00;2026-02-14T10:00:00+02:00_2026-02-14T18:00:00+02:00;2026-02-15T10:00:00+02:00_2026-02-15T18:00:00+02:00;2026-02-17T10:00:00+02:00_2026-02-17T18:00:00+02:00;2026-02-18T10:00:00+02:00_2026-02-18T18:00:00+02:00;2026-02-19T10:00:00+02:00_2026-02-19T18:00:00+02:00;2026-02-20T10:00:00+02:00_2026-02-20T18:00:00+02:00;2026-02-21T10:00:00+02:00_2026-02-21T18:00:00+02:00;2026-02-22T10:00:00+02:00_2026-02-22T18:00:00+02:00

Musée d’Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016 PARIS