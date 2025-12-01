Oto’s Planet à l’honneur Thionville

Oto’s Planet à l’honneur

Plongez dans les coulisses de Oto’s Planet, oeuvre de réalité virtuelle multi-primée dans les plus grands festivals internationaux (Venise, Cannes, Tokyo, Genève, Vancouver…).

TABLES RONDES& EXPOSITION

Rencontrez l’équipe de Skill Lab et découvrez les secrets de fabrication de ce court-métrage hypnotique, à travers une exposition exclusive d’accessoires, croquis, documents de production et extraits inédits.

Réalisée en 2024, Oto’s Planet est une coproduction franco-luxembourgo-canadienne signée Gwenaël François. D’une durée de 28 minutes, elle raconte l’histoire d’Oto, un être doux et rêveur vivant sur une planète minuscule, dont le quotidien est bouleversé par l’arrivée d’un mystérieux explorateur nommé Exo.

Entre contemplation, musique expérimentale et science-fiction sensible, cette oeuvre VR propose une expérience sensorielle inédite.

INAUGURATION DE REPLAY6

Rencontre avec l’équipe de Skill Lab, créateurs du court-métrage Oto’s Planet suivie d’un rafraîchissement.

DJ SET LE CHAPELIER FOU EN LIVE

Laissez-vous emporter par l’univers sonore unique du Chapelier Fou, compositeur de la bande originale de Oto’s Planet.

Électro délicate, textures oniriques, boucles hypnotiques… Ce concert expérimental vous invite à vivre une traversée musicale entre rêve et technologie. Un moment suspendu, à ne pas manquer !Tout public

English :

Take a behind-the-scenes look at Oto?s Planet, a virtual reality work that has been multi-awarded at major international festivals (Venice, Cannes, Tokyo, Geneva, Vancouver, etc.).

ROUND TABLES& EXHIBITION

Meet the Skill Lab team and discover the secrets behind the making of this hypnotic short film, through an exclusive exhibition of props, sketches, production documents and never-before-seen excerpts.

Made in 2024, Oto?s Planet is a Franco-Luxembourg-Canadian co-production by Gwenaël François. Lasting 28 minutes, it tells the story of Oto, a gentle, dreamy being living on a tiny planet, whose daily life is turned upside down by the arrival of a mysterious explorer named Exo.

Somewhere between contemplation, experimental music and sensitive science fiction, this VR work offers an unprecedented sensory experience.

REPLAY6 INAUGURATION

Meet the Skill Lab team, creators of the short film Oto?s Planet, followed by refreshments.

DJ SET LE CHAPELIER FOU LIVE

Let yourself be carried away by the unique sound universe of Le Chapelier Fou, composer of the Oto?s Planet soundtrack.

Delicate electro, dreamlike textures, hypnotic loops? This experimental concert invites you to experience a musical journey between dream and technology. A suspended moment not to be missed!

German :

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen von Oto?s Planet, einem Virtual-Reality-Film, der auf den größten internationalen Festivals (Venedig, Cannes, Tokio, Genf, Vancouver?) mehrfach ausgezeichnet wurde.

DISKUSSIONSRUNDEN & AUSSTELLUNG

Treffen Sie das Team von Skill Lab und entdecken Sie die Geheimnisse der Herstellung dieses hypnotischen Kurzfilms anhand einer exklusiven Ausstellung von Requisiten, Skizzen, Produktionsdokumenten und unveröffentlichten Ausschnitten.

Oto?s Planet wurde 2024 gedreht und ist eine französisch-luxemburgisch-kanadische Koproduktion von Gwenaël François. Der 28-minütige Film erzählt die Geschichte von Oto, einem sanften und verträumten Wesen, das auf einem winzigen Planeten lebt und dessen Alltag durch die Ankunft eines mysteriösen Forschers namens Exo auf den Kopf gestellt wird.

Zwischen Kontemplation, experimenteller Musik und sensibler Science-Fiction bietet dieses VR-Werk eine völlig neue Sinneserfahrung.

ERÖFFNUNG VON REPLAY6

Treffen mit dem Team von Skill Lab, den Schöpfern des Kurzfilms Oto?s Planet, gefolgt von einer Erfrischung.

DJ SET LE CHAPELIER FOU EN LIVE

Lassen Sie sich von der einzigartigen Klangwelt des verrückten Hutmachers, dem Komponisten des Soundtracks von Oto?s Planet, mitreißen.

Zarter Elektro, traumhafte Texturen, hypnotische Loops? Dieses experimentelle Konzert lädt Sie ein, eine musikalische Reise zwischen Traum und Technologie zu erleben. Ein schwebender Moment, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Date un’occhiata al dietro le quinte di Oto’s Planet, un’opera in realtà virtuale premiata in alcuni dei più importanti festival del mondo (Venezia, Cannes, Tokyo, Ginevra, Vancouver?).

TAVOLE ROTONDE& MOSTRA

Incontrate il team di Skill Lab e scoprite i segreti della realizzazione di questo cortometraggio ipnotico, attraverso una mostra esclusiva di oggetti di scena, bozzetti, documenti di produzione ed estratti inediti.

Realizzato nel 2024, Oto’s Planet è una coproduzione franco-lussemburghese-canadese di Gwenaël François. Della durata di 28 minuti, racconta la storia di Oto, una creatura gentile e sognatrice che vive su un piccolo pianeta e la cui vita quotidiana viene stravolta dall’arrivo di un misterioso esploratore chiamato Exo.

A metà strada tra contemplazione, musica sperimentale e fantascienza sensibile, quest’opera VR offre un’esperienza sensoriale unica.

INAUGURAZIONE DI REPLAY6

Incontro con il team di Skill Lab, creatori del cortometraggio Oto’s Planet, seguito da un rinfresco.

DJ SET LE CHAPELIER FOU LIVE

Lasciatevi trasportare dall’universo sonoro unico di Le Chapelier Fou, compositore della colonna sonora di Oto’s Planet.

Elettro delicato, texture oniriche, loop ipnotici? Questo concerto sperimentale vi invita a vivere un viaggio musicale tra sogno e tecnologia. Un momento da non perdere!

Espanol :

Eche un vistazo entre bastidores a Oto?s Planet, una obra de realidad virtual que ha sido premiada en algunos de los mayores festivales del mundo (Venecia, Cannes, Tokio, Ginebra, Vancouver…).

MESAS REDONDAS& EXPOSICIÓN

Conoce al equipo de Skill Lab y descubre los secretos de la realización de este hipnótico cortometraje, a través de una exposición exclusiva de atrezo, bocetos, documentos de producción y extractos nunca vistos.

Realizado en 2024, El planeta de Oto es una coproducción franco-luxemburguesa-canadiense de Gwenaël François. Con una duración de 28 minutos, cuenta la historia de Oto, una criatura apacible y soñadora que vive en un planeta diminuto y cuya vida cotidiana da un vuelco con la llegada de un misterioso explorador llamado Exo.

A medio camino entre la contemplación, la música experimental y la ciencia ficción sensible, esta obra de RV ofrece una experiencia sensorial única.

INAUGURACIÓN DE REPLAY6

Encuentro con el equipo de Skill Lab, creadores del cortometraje Oto?s Planet, seguido de un refrigerio.

DJ SET LE CHAPELIER FOU EN DIRECTO

Déjate llevar por el universo sonoro único de Le Chapelier Fou, compositor de la banda sonora de Oto?s Planet.

Electro delicado, texturas oníricas, loops hipnóticos? Este concierto experimental le invita a vivir un viaje musical entre el sueño y la tecnología. Un momento que no debe perderse

