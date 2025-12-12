ÔTRIUM + César Poirier en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Parfois méditative et onirique, parfois sauvage et obstinée, sa musique laisse la primauté à l’expressivité, à l’échange et à la spontanéité.

Pour ce nouveau chapitre, le trio invite César Poirier, dont la sensibilité lyrique et l’écoute profonde apportent une quatrième voix riche et organique à l’ensemble.

Quentin Ghomari : trompette

César Poirier : clarinette, saxophone alto

Yoni Zelnik : contrebasse

Antoine Paganotti : batterie

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Nouvel album — Menée par le trompettiste Quentin Ghomari, Ôtrium est une formation resserrée au son acoustique, brut, direct, fait de lignes mélodiques épurées qui résonnent entre elles et jouent avec le silence.

Le mardi 27 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 27 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/