OTTiLiE [B] & Dimoné Studio de l’Ermitage Paris

Sortie de l’album : EN BOUCLE (Du Vivant ! – 2025)

Comme un retour aux sources, EN BOUCLE est un concert acoustique brut et minimaliste.

Exit les machines. Place au Vivant!

Le répertoire poétique d’OTTiLiE [B] prend vie, porté par un efficace trio de musicien.ne.s et vocalistes.

Ça gronde, ça claque, explose, surprend, ça donne de la voix, ça résonne et pourtant ne

ressemble à rien de connu.

Courez découvrir ce quatuor unique et sans artifices !

OTTiLiE [B] : voix, basse harmonium

Widad Abdessemed : voix, alto, harmonium

Florent Digbeu : voix, percussions, batterie

Brice Perda : voix, saxhorn, flugabone, guimbarde

___

Sortie de l’album : L’humeur du jaune d’œuf à midi (Estampe – 2025)

« L’humeur du jaune d’œuf à midi », c’est un homme vivant et debout, au milieu de sa vie, au milieu de textes dits par la viande d’une langue qui chante et se répète. S’il y a musique c’est qu’elle plane et qu’elle surgit sans refus ni crainte de surprendre à s’accoupler d’un refrain quand le mot fait pop.

Dimoné est auteur compositeur interprète de chansons avec à son actif 5 albums et 2 EP.

D’une voix pénétrante à la fois grave et soyeuse, il distille une poésie sans fard, presque charnelle, posée sur une pop mélodique portée par les guitares et/ou un piano. Par désir d’aventure et de découverte artistique, Dimoné provoque l’envie à chaque projet d’un nouveau vertige, d’une nouvelle énergie !

Dimoné : Auteur Compositeur Interprète, Voix / Guitare / LAP TOP

Virginie Baes : Dramaturge et metteuse en scène

Jonathan Morton : Création lumière

Co-plateau : OTTiLiE [B] & Dimoné

Le mardi 17 février 2026

de 20h30 à 22h00

payant Prévente : 16 EUR

Tarif sur place : 20 EUR Public jeunes et adultes.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

