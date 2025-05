Otto Friedrichs et Louis XVII – Médiathèque Jacques Demy Nantes, 7 juin 2025 10:30, Nantes.

Date et horaire : 2025-06-07 10:30 – 11:30

Sur inscription Adulte

Passionné par la famille royale et fervent défenseur de Naundorff, Otto Friedrichs a réuni une très importante collection d’ouvrages, d’objets et de gravures. En 1932, il en fait don à la Bibliothèque municipale de Nantes. Découvrez cette personnalité et un petit morceau de cette étonnante collection.Public adulte – Sur inscription

Médiathèque Jacques Demy Nantes

