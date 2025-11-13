Où en sont les aides pour la rénovation énergétique des logements ? Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux

Où en sont les aides pour la rénovation énergétique des logements ?

Dans un contexte où les aides évoluent rapidement, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Une conseillère France Rénov’ du CEDER vous présentera les aides disponibles pour cette fin d’année et les dispositifs envisagés pour 2026.

Place du 14 juillet Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 63 02 secretariat@ccdsp.fr

English :

In a context where grants are changing rapidly, it’s not always easy to find your way around. A CEDER France Rénov’ advisor will present the grants available at the end of this year, and the schemes planned for 2026.

German :

In einem Kontext, in dem sich die Beihilfen schnell entwickeln, ist es nicht immer einfach, sich zurechtzufinden. Eine Beraterin von France Rénov’ des CEDER wird Ihnen die für dieses Jahresende verfügbaren Beihilfen und die für 2026 geplanten Maßnahmen vorstellen.

Italiano :

In un contesto in cui le sovvenzioni cambiano rapidamente, non è sempre facile orientarsi. Un consulente di CEDER France Rénov’ vi informerà sulle sovvenzioni disponibili a fine anno e sui programmi previsti per il 2026.

Espanol :

En un contexto en el que las subvenciones cambian rápidamente, no siempre es fácil orientarse. Un asesor del CEDER France Rénov’ le informará de las ayudas disponibles a finales de año y de los planes previstos para 2026.

