OU ES TU CACAHUETE – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

OU ES TU CACAHUETE Début : 2026-02-04 à 10:30. Tarif : – euros.

Le spectacle jeune public, Ou es-tu Cacahuète ? créé par Elza Pontonnier à la Comédie des Volcans à Clermont-FerrandCe matin, Capucine est surprise, son petit chat à disparu. Lui fait il une farce ? S’est il perdu ?Soudain, elle entend un miaulement venant de son livre préféré…Avec l’aide de tous les enfants, la petite fille va réussir à entrer dans le livre des merveilles et rencontrer tous les personnages fantastiques des mondes imaginaires.De ce voyage interactif, Capucine va partager avec les enfants une aventure musicale inoubliable teintée de poésie et d’éclats de rire ! Où es-tu Cacahuète ?Pour tout public à partir de 2 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77